Obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej. Przemarsz funkcjonariuszy izby celno - skarbowej zrobił wrażenie w Zielonej Górze

Dzień Krajowej Administracji Skarbowej przypada 21 września. Z tej okazji już 8 września odbyły się uroczystości w Zielonej Górze.

– To jest dzień podsumowań. Tego dnia zawsze podsumowujemy rok naszej działalności, a najlepszych pracowników wyróżniamy awansami, nagrodami, odznaczeniami, dziękując im za ten wkład, który wnoszą w to, by krajowa administracja skarbowa rozwijała się jak najmocniej – wyjaśnia Adam Andrzejewski, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.