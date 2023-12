Rekordowe zainteresowanie Olimpiadą Statystyczną w Zielonej Górze wśród uczniów z Lubuskiego WIDEO

– To duże wyzwanie dla młodzieży, ale uczniowie są bardzo chętni. Pojawiają się duże skomplikowane wzory, które na początku przerażają uczniów. Po czasie okazuje się, że to nie jest wielki problem. Uczestnicy olimpiad ekonomicznej czy geograficznej posiadają pewną wiedzę, która tutaj się przydaje. Im jest łatwiej. Są uczniowie, którzy są ciekawi świata. Jeśli taki uczeń trafił na nauczyciela, który go pokierował już w szkole podstawowej, to w średniej szkole jest mu dużo łatwiej – wyjaśnia.