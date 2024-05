Ostatnie pożegnanie Mirosława Rataja, redaktora naczelnego "Gazety Lubuskiej", prezesa Wydawnictwa Lubpress, prawnika, społecznika

Ostatnie pożegnanie Mirosława Rataja

Wiele ciepłych słów padło nad grobem Mirosława Rataja, w wypowiedziach m.in. Alfreda Siateckiego, który żegnał Redaktora Naczelnego w imieniu dziennikarzy. Podkreślał on, że to dzięki Mirosławowi Ratajowi "Gazeta Lubuska" przeszła przez trudny okres transformacji ustrojowej, poradziła sobie z sytuacją skonfliktowanych współwłaścicieli i stała się numerem jeden na Środkowym Nadodrzu, niezależnym opiniotwórczym dziennikiem. A jej nakład w soboty wynosił ponad 200 tysięcy egzemplarzy. Pół miliona mieszkańców Lubuskiego czytało wydania codzienne gazety, co też było widać choćby na przystankach autobusowych. Mirosław Rataj wspierał pracowników nie tylko w sprawach zawodowych, ale zawsze można było na niego liczyć, gdy pojawiały się jakieś prywatne problemy. Zawsze żywo interesowały go sprawy miasta i regionu. Aktywnie jako wiceprezes działał w Towarzystwie Przyjaciół Zielona Góra "Winnica".

W ostatniej drodze Mirosława Rataja towarzyszył obecnie pełniący obowiązki redaktora naczelnego "GL" Mateusz Różalski.