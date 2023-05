Panama w zasięgu ręki, czyli podróżuj z Centrum Przyrodniczym po świecie. Spotkania są bezpłatne

Marzymy o podróży dookoła świata. Chcielibyśmy zwiedzić ciekawe zakątki, zabytki, poznać wyjątkowych ludzi. Dzięki spotkaniom „Duże podróże, za pieniądze nieduże”, które od siedmiu lat organizowane są w Centrum Podróżniczym możemy być wszędzie. Np. w Panamie z Indianinem z plemienia Kuna.

W takie wyjątkowe miejsce zabrali nas ostatnio bohaterowie spotkania podróżniczego pt. „Panama w zasięgu ręki”: Andrzej Nowacki i Amancio Chiari.

Duże podróże za pieniądze (nie)duże - cykl spotkań z podróżnikami w Centrum Przyrodniczym

Kierownik Centrum Przyrodniczego w Zielonej Górze, dr Krystyna Walińska, przyznaje, że cykl podróżniczy cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

- Z naszymi bohaterami podróżowaliśmy już praktycznie po całym świecie. To nie są takie wycieczki, jakie proponują nam biura podróży, ale zupełnie inne doświadczanie nieznanych światów. Tym razem mogliśmy zajrzeć m.in. na wyspy Archipelagu San Blas na Oceanie Atlantyckim – podkreśla dr Walińska.

Dr Krystyna Walińska, dr Ewa Nowacka - Chiari, Amancio Chiari Jacek Katos

Panama w zasięgu ręki, opowiadają Andrzej Nowacki i Amancio Chiari

Bohaterami spotkania byli: Andrzej Nowacki z Gubina, leśnik, edukator, gawędziarz i Amancio Chiari - panamski artysta i malarz, Indianin z plemienia Kuna zamieszkującego wyspy Archipelagu San Blas, urodzony na wyspie Ustupu – Comarca Kuna Yala.

- Jak się znalazłem w Polsce? Pracowałem w Panamie w szkole. Brat powiedział mi, że jest możliwość wyjazdu na stypendium. Zgłosiłem się i tak trafiłem do Łodzi, by tam uczyć się języka polskiego. Potem był Wrocław i Akademia Wychowania Fizycznego, w której ukończyłem studia, uzyskując tytuł magistra turystyki i rekreacji – mówi Amancio Chiari, który od 1999 roku mieszka w Krośnie Odrzańskim. Opowiada o swoim plemieniu, że to waleczny naród, który w 1925 roku wywalczył sobie autonomię. To naród, dla którego tradycja jest bardzo ważna. A dzięki temu, że kobiety z plemienia Kuna zajmują się rękodziełem, to w wielu krajach naród Kuna jest znany właśnie przez oryginalną biżuterię, ozdoby. Mężczyźni natomiast zajmują się rolnictwem. Każda rodzina ma plantację koksów, bananów, awokado, limonek…

Spotkanie z podróżnikami w ramach cyklu "Podróże za pieniądze (nie)duże" w Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze. Temat: Panama w zasięgu ręki Jacek Katos

Amancio Chiari dobrze czuje się w Polsce

Czy tęskni za swoim plemieniem?

- Kiedyś bardziej, ale od czasu, kiedy w Polsce założyłem rodzinę, mam żonę, dwie córki, to już mniej. Tu czuję się u siebie. Ale nie znaczy to, że nie odwiedzam rodzeństwa. Mam czterech braci i siostrę. Jadę tam na miesiąc i cieszę się, widząc, że wiele się tam zmienia – opowiada Amancio Chiari. – I chętnie wracam do Polski.

Razem podróżowali po Panamie i razem podzielili się swoimi wrażeniami

Skąd znajomość z Andrzejem Nowackim i wspólna podróż do Panamy?

- Historia jest prosta. Kiedy Amancio przyjechał na studia we Wrocławiu, poznał moją siostrę, zakochał się w niej no i staliśmy się rodziną – wyjaśnia Andrzej Nowacki. – Dzięki temu mogłem być na panamskich wyspach przez tydzień u ludności z plemienia Kuna. Widziałem jak żyją, jak pracują, jak odpoczywają, z jakimi problemami na co dzień się borykają i jak kultywują swoje tradycje. Tego co widziałem, nie przekaże żadna telewizja – podkreśla pan Andrzej i przekazuje swoje wrażenia z podróży, by Panami nie kojarzyła się nam tylko z Kanałem Panamskim.

Dodajmy, że patronat nad tym wydarzeniem objęła Ambasada Panamy w Polsce.

Centrum Przyrodnicze zaprasza na kolejne spotkania z cyklu "Duże podróże za pieniądze (nie)duże".

ZOBACZ TEŻ

ROWEROWE HITY WYCIECZKOWE!