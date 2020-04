"Podpatruję speedway z dawnych lat, gram na konsoli i chcę już wrócić do pracy" - rozmawiamy z Patrykiem Dudkiem

Jaka jest ulubiona gra na PlayStation Patryka Dudka? Gdzie ostatnio spędzał najwięcej czasu? Woli rower czy bieganie? Dlaczego nie kupił nowej wersji FIFY? Skąd pojawił się pomysł produkowania maseczek? Kogo podpatruje w wolnym czasie? Odpowiedzi między innymi na te pytania znajdziecie w naszej rozmowie wideo z "DuZersem".

Patryk, zaczął się drugi miesiąc siedzenia w domu. Nie brakuje ci już pomysłów na zabicie nudy?

- Dobrze, że powiedziałeś, że to drugi miesiąc, bo ten czas bardzo szybko mi leci. Na nudę nie mogę narzekać, ponieważ mam trochę zajęć. Jednak są to monotonne dni, bo codziennie wykonuje się prawie to samo i powoli brakuje pomysłów. Musimy to przetrwać. Żonglowałeś papierem toaletowym, grałeś na konsoli, jeździłeś na pitbike’u, także chyba starasz się fundować sobie różne, ciekawe rzeczy?

- Próbuję cokolwiek zrobić. Tak powstają challenge w Internecie i czasami pomysły są. Mogę dziękować jednej z moich babć, która mieszka na wsi. Tam można uciec od miasta i spokojnie wyjść na dwór. Tym bardziej że ostatnio mieliśmy zakaz wychodzenia, dlatego sporo czasu tam spędziłem. Można było nawet pojeździć na motorku. Jednak wróciłem do Zielonej Góry. Cieszę się, że mamy ładną pogodę. Można iść pobiegać, czy pojeździć na rowerze. Jakoś trzeba żyć.

Wracając do konsoli, w co najwięcej grasz?

- Przez pierwszy miesiąc graliśmy z chłopakami tj. Tobiaszem Musielakiem, Bartkiem Smektałą, Kacprem Gomólskim oraz ich mechanikami w motocrossy. Mieliśmy zajawkę na Super Crossa na PlayStation. Spotykaliśmy się razem i żużlowaliśmy. Jednak teraz gram w Call of Duty: Warzone i tam też pykamy ze znajomymi. Polecam serdecznie na nudę. Może gdzieś tam się złapiemy na serwerze i się postrzelamy (śmiech). O dziwo od kilku lat nie kupiłem nowej FIFY. Zawsze chodziło się grać do znajomych. Teraz nie można wychodzić, ale jest tyle gier, że da się to zastąpić. Jak jest z twoją aktywnością fizyczną? W ramach treningu wolisz bieganie, może rower?

- Podstawowym treningiem są dla mnie zajęcia w domu. Dostaję wytyczne od trenera i najważniejsze treningi ruchowe robię w mieszkaniu. Ostatnio mamy piękne słoneczko i zamiast auta używam roweru. Często nim przemieszczam się po mieście, przy okazji mogę pozałatwiać sprawy.

Skąd wziął się u was pomysł produkowania maseczek?

- Przy rodzinnym stole wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić coś dobrego. Jeżeli uda się zebrać jakąś tam sumę, to będę mógł przeznaczyć ją na cel charytatywny. Zachęcam wszystkich do kupowania maseczek. Produkuje je firma z Leszna, która zajmuje się moimi gadżetami. Chrońmy się, żebyśmy jak najszybciej mogli zobaczyć się bez maseczek. W normalnym czasie bylibyście po dwóch meczach ligowych. Mocno stęskniłeś się za speedwayem?

- Tak. Bardzo brakuje mi wyścigów oraz ścigania się. Chciałbym już poczuć rywalizację. Jeżdżąc na rowerze, autem, czy biegając, nie doświadczę tego, nie ma tej samej adrenaliny. Jednak nie wiemy trochę, na czym stoimy. Wciąż musimy czekać na informacje. Więcej dowiesz się z naszej rozmowy wideo. Zachęcamy do obejrzenia jej w całości!

