Policyjny pościg ulicami miasta za zielonogórzaninem. Próbował wejść do bloku, uciekał w stronę galerii handlowej

Rzucił plecak i uciekał dalej

Policjanci mieli wrażenie, że gdy mężczyzna tylko ich zobaczył próbował wejść do klatki schodowej pobliskiej kamienicy. Gdy okazało się, że drzwi były zamknięte, a mundurowi już się do niego zbliżali, zaczął uciekać w kierunku pobliskiej galerii handlowej. Podczas ucieczki podejrzany odrzucił plecak na środku ulicy. Policjanci pobiegli za nim i zatrzymali go po około 200 metrach na terenie pobliskiej stacji benzynowej. Do pomocy mundurowym włączył się także policjant służby kryminalnej, który w czasie wolnym od służby przejeżdżał obok i widząc całą sytuację, postanowił wesprzeć swoich kolegów. Do pomocy dołączyły także przejeżdżające w pobliżu policjantki ruchu drogowego. Mężczyzna został zatrzymany, a porzucony plecak zabezpieczony.