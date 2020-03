Pomnik Bachusa w Zielonej Górze żyje razem z miastem. Raz się cieszy, a raz smuci i zawsze ma wszystkich na oku!

Bachus od 10 lat towarzyszy zielonogórzanom we wszystkich ważnych wydarzeniach. Pomnik pojawił się na deptaku we wrześniu 2010 roku. Od tego czasu na postaci świeckiego patrona miasta pojawiają się różne elementy, związane z tym, co dzieje się w mieście. Ostatnio ktoś na twarz Bachusa założył maseczkę.

Miasto za patrona ma świętego Urbana I, to oficjalny gospodarz Winnego Grodu. Ale to jest też nieoficjalny, świecki patron, który w pierwszym tygodniu września schodzi z cokołu i przez dziewięć dni rządzi miastem podczas Winobrania. To właśnie dla uczczenia tego święta odsłonięto 2 września 2010 r. pomnik boga winorośli i urodzaju i winnej latorośli - Bachusa. Figura siedzącego na beczce Bachusa stanęła na placu przy ulicach Żeromskiego, Kupieckiej i alei Niepodległości. Autorami rzeźby są krakowscy rzeźbiarze: Jacek Gruszecki i Robert Dyrcz. Trwa głosowanie... Czy Bachus powinien być "ubierany" w maseczkę? Nie Tak Nie mam zdania Mieszkańcy miasta zdążyli się już przyzwyczaić do tego, że Bachus ma nas na oku. Nic więc dziwnego też, że w ważnych dla miasta wydarzeniach, na pomniku pojawiają się różne symboliczne elementy. W momencie, gdy nie tylko w mieście, ale w całej Polsce mówi się o Zielonej Górze jako o miejscu, gdzie przebywa pierwszy pacjent z koronawirusem, na twarzy Bachusa pojawiła się maseczka. Innym razem, gdy gdy organizowane są różne akcje, na Bachusie pojawiają się czerwone serduszka czy napisy: Zostań dawcą szpiku kostnego! Kiedy zielonogórzanie cieszyli się ze zwycięstw sportowców, ramiona Bachusa okrył szalik z napisem Falubaz. Na głowie nieoficjalnego patrona pojawiają się też w listopadzie.... dynie, a w grudniu... czerwone czapki z białymi pomponami.

