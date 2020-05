Pomnik ks. Kazimierza Michalskiego w centrum Zielonej Góry czeka na odsłonięcie. Uroczystości będą jednak musiały być skromne

Ks. Kazimierz Michalski musiał opuścić Zieloną Górę po Wydarzeniach Zielonogórskich 1960 roku

Ksiądz Kazimierz Michalski to pierwszy polski proboszcz w powojennej Zielonej Górze, dziekan, organizator i inicjator życia religijnego i społeczno-kulturowego. W czasie II wojny światowej został kapelanem wojskowym, przez pięć lat był więziony przez Niemców w obozie koncentracyjnym Dachau. W październiku 1945 r. przyjechał do Zielonej Góry, gdzie został proboszczem parafii pw. św. Jadwigi, a następnie dziekanem. W 1953 r. został zmuszony przez władze komunistyczne do opuszczenia miasta. Powrócił do Zielonej Góry po trzech latach. Drugi raz wydalony został po Wydarzeniach Zielonogórskich 1960 roku.