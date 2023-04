Pracownice WOSiR-u w Drzonkowie nie zastanawiały się, rzuciły się na pomoc i uratowały człowieka

WOSiR. Akcja ratowania człowieka

– Pani Liwia przybiegła do nas i mówiła, że w wodzie leży mężczyzna, że liczą się sekundy. Natychmiast wszystkie się zorganizowałyśmy. We dwie pobiegłyśmy do tego pana. Dwie koordynowały karetkę i policję oraz pomoc naszych pracowników, aby wszystko poszło sprawnie – opowiada Marta Gawryszewska, która w WOSiR-ze w Zielonej Górze Drzonkowie pracuje od listopada zeszłego roku. Wskoczyłam do wody, przerzuciłam pana na brzeg, potem druga koleżanka pomagała mi go wyciągać, potem trzecia.

– Jeszcze minuta w wodzie i byłby problem, żeby uratować mu życie – przyznaje dyrektor WOSiR-u Bogusław Sułkowski. – Jestem dumny, że mamy taki personel, tak świetne panie. Gratuluję takiej normalnej postawy, że nie myślałyście, czy warto, czy nie warto ryzykować, ale po prostu to dla was było naturalne, co zrobiłyście. To coś pięknego i ważnego. Bardzo wam dziękuję i gratuluję.

WOSiR. Cykliczne szkolenia z pierwszej pomocy

Dyrektor podkreśla, że cała sytuacja to dowód na to, że cykliczne kursy udzielania pierwszej pomocy, które odbywają się w ośrodku, mają sens. Pani Marta niedawno zrobiła taki kurs. – To świeża nauka i przydała się – cieszy się pracownica WOSiR-u.

WOSiR w Drzonkowie. Podziękowania za akcję ratowniczą

– Początkowo mężczyzna nie dawał oznak życia. Ale wiedziałyśmy, co robić. Koleżanka zaczęła stukać go w plecy, oddech wrócił, wtedy byłyśmy już spokojniejsze – opowiada Danuta Gasperowicz. – Jak przyjeżdżam do pracy i patrzę w to miejsce, to mam przed oczami tego pana, jak tam leży. Ten pan przyszedł podziękować. Wyszedł ze szpitala. Mówił, że w karetce stracił przytomność i był reanimowany.

Nie wiadomo, jak mężczyzna wpadł do stawu. Tego dnia po deszczowej pogodzie trwa była śliska. Mógł stać nad brzegiem i pośliznąć się. – Co by było, gdyby jeszcze raz trzeba było ratować człowieka? – dopytujemy. – To odruch bezwarunkowy. Trzeba pomóc, pomagamy – zapewnia Marta Gawryszewska, która po akcji ratowniczej przebrała się w suche rzeczy i wróciła do pracy, tak jakby się nic nie stało.

Czytaj też: