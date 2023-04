Od soboty mamy w Zielonej Górze już 65 bachusików! Coraz częściej są ubrani. Każdy inny. A ten jest najbardziej dynamiczny

Bachusiki w Zielonek Górze. Nowy przy palmiarni

Artur Wochniak. "Czuję, że się rozwijam"

Ponad 40 z obecnych bachusików w Zielonej Górze wykonał Artur Wochniak. – Absolutnie bachusiki mnie nie nudzą. Dla mnie to cały czas rzeźba, nieważne, czy nazywa się bachusik, czy wielki pomnik kawalerii. Zawsze, to nowy temat i nowy problem do rozwiązania, pod względem kompozycyjnym, przekazu, a w przypadku bachusików, też pod względem satyrycznym – wyjaśnia autor. – Bo za każdym razem staram wyciągnąć coś, co może najbardziej rozbawić, czy przyciągnąć uwagę. To jest coś, co chyba nigdy mi się nie znudzi, a nawet mogę powiedzieć, że oglądając moje pierwsze bachusiki, czuję, że się rozwijam. One inaczej wyglądają, niektóre nawet ciekawiej, może lepiej, na pewno ich forma jest dojrzalsza.