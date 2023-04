Prawie każdy zielonogórzanin będzie tam spędzać czas latem. Będą zjeżdżalnie, tunele i park linowy. Zobacz, jak powstaje kąpielisko w Ochli

Park Wodny Ochla w Zielonej Górze - co dzieje się na budowie kąpieliska?

Mieszkańcy nie mogą doczekać się końca inwestycji nowego kąpieliska

- Nieźle to wygląda. Tzn. może przesadzam, bo to na razie jeden wielki plac budowy i przyznam, że nie wiem, czy wyrobią się do lipca, ale już nie możemy się doczekać, kiedy będziemy mogli wybrać się tu całą rodzinką - mówi nam spotkany w sobotę w tamtej okolicy pan Krzysztof, mieszkaniec Ochli. - Widziałem, że niektórzy tę inwestycję krytykują mniej lub bardziej, inni się cieszą. Jak już kąpielisko zostanie otwarte to i tak wszyscy będą korzystać bez wyjątku. Jeśli powstanie to, co zapowiadali w projekcie, to nie ma bata, że ktoś tu nie przyjedzie - dodaje.