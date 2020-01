Premiera w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze: aktorzy Aleksander Stasiewicz i Radosław Walenda wcielają się w jednym spektaklu w 14 postaci!

Irlandzka sztuka „Kamienie w kieszeniach” opowiada o dwójce statystów, którzy pracują przy produkcji hollywoodzkiego filmu i tak jak to bywa - są na samym dnie filmowej hierarchii. - Ale przez to, że marzą, że są zdeterminowani, że mają swój plan na życie, zaczynają robić coś po swojemu i z popychadeł zmieniają się w kowali własnego życia – mówi reżyserka Alicja Stasiewicz.

Alicja Stasiewicz podkreśla, że „Kamienie w kieszeniach” Marie Jones (w tłumaczeniu Lecha Mackiewicza) to tekst z jednej strony trudny, a z drugiej strony bardzo kuszący, atrakcyjny dla aktorów: Radosław Walenda i Aleksander Stasiewicz mają do zagrania w sumie aż… 14 postaci! – Każdy z nich gra po siedem postaci, są na scenie cały czas. Muszą się na oczach widzów przeobrażać w ciągu ułamków sekund, by grać kogoś zupełnie innego. Czasem ludzi od siebie dużo starszych, czasem młodszych. A czasem kobiety… - opowiada Alicja Stasiewicz, a Radosław Walenda i Aleksander Stasiewicz mówią o wyzwaniu i wielkiej pracy.

Za scenografię w spektaklu odpowiadała Edyta Zatwarnicka. Autorami muzyki są młodzi zielonogórzanie: Ewa Iwanowska i Patryk Toporowski, którzy mają już na koncie pracę przy spektaklach, ale to ich pierwsze przedsięwzięcie w Lubuskim Teatrze.

– To była to dla nas wielka przygoda: tworzenie przez parę miesięcy muzyki do poszczególnych scen, szukanie klimatu, adaptacja irlandzkich brzmień – mówi Ewa Iwanowska, a Patryk Toporowski dodaje: - Spektakl jest osadzony w klimacie folkowym, momentami bardzo wzniosłym i mamy tu ogromny kontrast pomiędzy poszczególnymi scenami. Dlatego było to dla nas bardzo duże wyzwanie.

Premiera „Kamieni w kieszeniach” w Lubuski, Teatrze w Zielonej Górze: w piątek, 17 stycznia 2020 r. o godz. 19.00.

Kolejny spektakl w sobotę, 18 stycznia 2020 r. o 16.00. Bilety: 35/40 zł.