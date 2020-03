Prezydent Janusz Kubicki: Musimy zrobić wszystko, żeby u nas nie było jak we Włoszech

Piątkowy poranek nie przywitał nas dobrymi wieściami. Jest siedem nowych przypadków koronawirusa. Do 58 wzrosła ilość potwierdzonych zakażeń, a to dopiero początek dnia.

Prezydent Janusz Kubicki na Facebooku zaapelował do mieszkańców, aby nie dopuścili do sytuacji, jaka ma miejsce we Włoszech.

„Musimy zrobić wszystko, żeby u nas nie było jak we Włoszech. Tam już zaczyna brakować miejsce w szpitalach!!! Brakuje sprzętu do ratowania życia!!! Część z pacjentów nie jest już podawana leczeniu!!! – pisze. – „Dlatego też ważne jest, abyśmy uświadomili sobie, a zwłaszcza osobom starszym co się dzieje i co należy robić. Dlaczego starsze osoby? Bo dla nich ten wirus jest najgroźniejszy – zabija.”

