Prezydent Zielonej Góry nagrodził profesorów! To podziękowanie za wkład w rozwój miasta

To już tradycja – co roku gospodarz Zielonej Góry wręcza nagrody naukowcom z Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy zdobyli tytuł profesora, nadawany przez Prezydenta RP. Zdaniem Janusza Kubickiego, Zielona Góra bez Uniwersytetu Zielonogórskiego byłaby innym, gorszym miastem. Bez nauki nie ma rozwoju. To właśnie naukowcy i dydaktycy w dużej mierze przyczyniają się do zmian w regionie.