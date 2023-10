Przedszkole Lokomotywa w Zielonej Górze zmieni się nie do poznania. A to za sprawą 2 mln zł

Część placówek oświatowych w mieście została już zmodernizowana. Wiele jeszcze czeka w kolejce na remont, który zmieni ich funkcjonowania. Tak też było z Lokomotywą, które to przedszkole chodzi w skład Zespołu Edukacyjnego nr 2 (to dwa przedszkola nr 9 i 30 oraz Szkoła Podstawowa nr 17). Placówka została wybudowana w 1968 roku i była pod opieką Zielonogórskich Zakładów Włókienniczych „Polska Wełna” . Wtedy funkcjonowała jako Przedszkole nr 2. W latach 80. Ubiegłego wieku została przemianowana na Państwowe Przedszkole nr 30.

Co się zmieni w Przedszkolu nr 30 w Zielonej Górze?

- Budynek powstał wiele lat temu i wymagał już remontu. Dzieci i kadra długo nie niego czekały, ale wreszcie się udało. Obiekt wymaga nowoczesnego spojrzenia na technologie budowlane. Termomodernizacja przedszkola kosztować ma 2 miliony złotych. Jeśli to zadanie będzie wymagało dopłaty, jesteśmy przygotowani na to, by ta termomodernizacja odpowiadała wymogom XXI wieku – mówi dyrektor departamentu edukacji i spraw społecznych w zielonogórskim magistracie Wioleta Haręźlak.

Co się zmieni w obiekcie? Budynek zostanie docieplony, remontu doczeka się dach, zamontowana zostanie też instalacja fotowoltaiczna, wymieniona zostanie instalacja elektryczna oświetleniowa, aluminiowa na miedzianą. Ale nie tylko ona, bo wymienione będą też oprawy oświetleniowe na oprawy oświetleniowe energooszczędne LED.