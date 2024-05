Prasówka z całego tygodnia 26.05.2024 w Zielonej Górze. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

W sobotę, 25 maja mieszkańcy Kożuchowa i okolicy będą mogli przenieść się w czasie, to dzięki atrakcjom XXVI Turnieju Rycerskiego. Do miasta z zamkiem wróciła średniowieczna atmosfera.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zielonej Górze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W 2005 roku w Polsce studiowało 2 miliony żaków, dziś to 1,3 mln osób. To jeden z powodów, by mniejsze uczelnie łączyły się i tworzyły federacje – mówił minister nauki i szkolnictwa wyższego, który w piątek, 24 maja, gościł na Uniwersytecie Zielonogórskim

Kina plenerowe to świetny pomysł na spędzanie coraz cieplejszych wieczorów. Także w Zielonej Górze nie zabraknie w tym roku okazji, by na świeżym powietrzu przeżywać filmowe emocje. Gdzie będą odbywać się pokazy i jakie produkcje znajdziecie w repertuarze? Sprawdźcie!

Piątkowy (24 maja) mecz żużlowców NovyHotel Falubazu Zielona Góra z Włókniarzem Częstochowa urasta do rangi szalenie ważnego starcia w kontekście walki o utrzymanie w PGE Ekstralidze. Początek rywalizacji o godz. 20.30.