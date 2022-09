Radni Zielonej Góry apelują do premiera o podwyżki dla nauczycieli i poprawę warunków pracy

Apel przygotowali radni klubu Zielona Razem, a odczytał go Grzegorz Hryniewicz. W piśmie podkreślono, że zawód nauczyciela jest od wielu lat niedoceniany. Jednak to, co dzieje się teraz, wymaga natychmiastowej reakcji, czyli podwyżek dla nauczycieli szkół publicznych, uczelni wyższych i innych placówek oświaty.