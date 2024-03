W Zielonej Górze od 1 kwietnia będą podwyżki dodatków dla nauczycieli. Musi je tylko zatwierdzić rada. Związki zawodowe są za

Nauczyciele dostali – zgodnie z zapowiedziami rządu - wyższe pensje. I choć nie wszyscy pedagodzy są zadowoleni, to fakt jest taki, że obecna podwyżka jest najwyższą od 1989 roku. Wynagrodzenia zasadnicze ustalane są przez ministerstwo edukacji. Wszyscy nauczyciele otrzymują je takie same w całej Polsce. Natomiast różne dodatki do tych pensji są już różne. Bo ustalają je samorządy.

W wyniku negocjacji ze związkami zawodowymi ustalono nowe dodatki dla nauczycieli

Tak wzrosną dodatki dla nauczycieli od 1 kwietnia, jeśli rada zatwierdzi uchwałę

Ile zatem wynosić będą nowe dodatki?

Dodatek motywacyjny – jest 170 zł, będzie wzrost 6 proc. – 303 zł (maksymalna wysokość dodatku – było od 0 do 500 zł, teraz od 150 do 700 zł), zapisano 6 proc.

Dodatek za koordynowanie projektów unijnych – jest 50 proc. maksymalnej stawki tj. 250 zł, teraz będzie 50 proc. maksymalnej stawki 350 zł

Wychowawca klasy – jest 300 zł, będzie – 500 zł, zapisano 10 proc.

Wychowawca grupy w interancie i bursie – jest 180 zł, będzie 350 zł, zapisano 7 proc.

Nowy dodatek – nauczyciel wychowawca współorganizujący pracę oddziału integracyjnego – będzie 303 zł (6 proc.)

Mentor/ opiekun stażu – jest 90 zł, będzie 162 zł (3,2 proc.)

Dyrektor szkoły – jest 40 proc. wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego, będzie – 65 procent wynagrodzenia nauczyciela mianowanego plus za każdy oddział w szkole lub przedszkolu

Wicedyrektor szkoły – jest 15 proc. wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego, będzie 28 proc. wynagrodzenia nauczyciela mianowanego plus dodatek za każdy oddział (jest 15 zł, będzie 28 zł)

Wicedyrektor placówki – jest 40-50 proc. dodatku dyrektora, będzie 40-50 proc. dodatku dyrektora

Inne stanowiska kierownicze – kierownik świetlicy (powyżej 124 dzieci) – 8 proc. stawki przy kateringu, będzie 12-15 proc. przy kateringu, w pozostałych przypadkach jest 8-15 proc., a będzie 12 -23,5 proc.