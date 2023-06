Rap Stacja Festiwal 2023. Do Sławy przyjedzie ponad 70 gwiazd kilkadziesiąt tysięcy fanów Michał Korn

Czekaliście na to cały rok! Na pięciu scenach zaprezentuje się ponad 70 największych gwiazd. Ponadto uczestnicy wydarzenia będą kuszenie wydarzeniami towarzyszącymi - codziennie freestyle, graffiti, breakdance, basket, wake, rolki, deski, rowery, jezioro, plaża i najlepszy, letni, klimat rapowego święta. To właśnie będzie na was czekać od 5 do 8 lipca w Sławie. Szczegóły poniżej.