Rośnie solidny kolos. Będzie miał sześć przęseł i 400 metrów długości. W Milsku, pod Zieloną Górą, powstaje most na Odrze

Most będzie nieco oddalony od miejsca, w którym można przeprawić się na drugi brzeg Odry promem. Nowa droga ominie Zabór i Milsko, przetnie m.in. winnicę samorządową.

Głównym wykonawcą jest spółka Mota-Engil Central Europe. Inwestycja pochłonie 73 mln zł, z czego 59 mln zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Most będzie miał 6 przęseł i ok. 400 m długości, nowa droga – 9 kilometrów.

Prace zakończą się w 2022 roku.