W Siedlisku i Cigacicach będzie można wziąć udział w darmowych warsztatach z filmu dokumentalnego i fotografii

Statek Kultury Siedlisku. Co to takiego?

LABORATORIUM REJS to cykliczny projekt edukacyjno – artystyczny realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych KOD_KROWA wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na statkach rzecznych.

- W trakcie rejsów po polskich rzekach organizujemy warsztaty, pokazy i prelekcje poświęcone kinu dokumentalnemu. Warsztaty są doskonałą okazją, zarówno dla uczestników, jak i odbiorców do odkrywania historii i tajemnic wsi i miasteczek położonych nad rzeką – zapraszają organizatorzy.

Statek Kultury będzie w Siedlisku od 24 do 28 lipca, a w Cigacicach od 1 do 5 sierpnia. Odbędą się warsztaty z tworzenia filmów dokumentalnych, fotografii oraz pokazy filmowe. Wszystkie spotkania są darmowe. Organizatorzy zapewniają profesjonalny sprzęt i nie wymagają doświadczenia. Projekt skierowany jest do osób powyżej 12 roku życia.