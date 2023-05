Rozpoczęły się Bachanalia 2023. Święto studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego potrwa do soboty

Klucze do bram miasta przekazał studentom UZ wiceprezydent miasta Dariusz Lesicki. Teraz do soboty Zieloną Górą rządzą żacy

W Zielonej Górze rozpoczęły się Bachanalia 2023, czyli Dni Kultury Studenckiej. Władze miasta oddały klucze do wjazdowej bramy żakom, którzy do soboty będą rządzić miastem. Atrakcji nie zabraknie…

Pierwszy dzień Bachanaliów to klimat piknikowy. Parlament Studencki wspólnie z zielonogórskimi klubami ONE LOVE oraz studenckim klubem WySPa zorganizował Wielkie Grillowanie, które odbyło się na polanie Campusu B UZ. Poza dużą dawką dobrej muzyki oraz pysznym jedzeniem, można było wziąć udział w licznych konkurencjach sportowych oraz innych aktywnościach przygotowanych we współpracy z Akademickim Związkiem Sportowym i Kołami Naukowymi Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Bachanalia 2023 - imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne

Podczas Wielkiego Grillowania odbyły się też rozgrywki Gigabeerponga i tradycyjnego już Gigantoballa, AZS poprowadził taniec zumby, OSP Ochla zaprezentowała swój wóz strażacki, można też było bliżej poznać Zielonogórski Klub KFA Wataha, a Schronisko dla zwierząt wystawiło się ze stoiskiem, był też pokaz pierwszej pomocy dla zwierząt i zbiórka dla schroniska. Jak co roku zaprezentowały się Koła Naukowe i organizacje studenckie UZ, a całą imprezę muzycznie rozkręcił Klub One Love.

Pogoda dopisała i studenci liczą, że w kolejnych dniach też nie będzie zbyt deszczowo i zapraszają wszystkich mieszkańców regionu do wspólnej zabawy.

Rozpoczęły się Bachanalia 2023, przekazaniem kluczy do bram miasta i wspólnym grillowaniem w kampusie B Uniwersytetu Zielonogórskiego. Święto studenckie potrwa do soboty

Bachanalia 2023 - gwiazdy wystąpią w piątek i sobotę

Atrakcji podczas Bachanaliów nie zabraknie m.in. we wtorek, 23 maja, o 20.00 rozpocznie się Kino Pod Chmurką. W środę, 24 maja, polecamy o 11..00 Bieg o puchar Rektora. Impreza odbędzie się w Parku Poetów, a wieczorem o 19.00 w kampusie A Stand – Up „Powiedz to głośno, wszyscy się pośmiejemy”, gościem specjalnym będzie Maciej Brudzewski. W czwartek , 25 maja, polecamy m.in. w godz. 16.00 – 19.00 Zmagania Akademików (kmpus A) oraz Bachanaliową Noc Planszówek (19.00 – 1.00). Natomiast w piątek, 26 maja, oraz w sobotę, 27 maja, odbędą się koncerty bachanaliowe. W piątek na scenie wystąpią: Sweet Monday, TEDE, Dr Misio oraz Kuban, a w sobotę: Roadhouse, HMS, DJ Soina, Nocny Kochanek oraz Słoń & Paluch. Podobnie jak w roku ubiegłym koncerty odbędą się na terenie kampusu B Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 69.

Klucze do bram miasta przekazał studentom UZ wiceprezydent miasta Dariusz Lesicki. Teraz do soboty Zieloną Górą rządzą żacy

Bachanalia 2023 - godziny rektorskie, darmowe przejazdy autobusami, bilety na basen za 2 zł

Na czas trwania Dni Kultury Studenckiej żacy mają wolne popołudnia, bo gospodarz UZ ogłosił godziny rektorskie. Dzięki uprzejmości Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze studenci mogą teraz bezpłatnie jeździć autobusami po mieście, a dzięki prezentowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji –wejść na basen za jedynie 2 złote.

Dodajmy, że pierwsze Dni Kultury Studenckiej odbyły się w Zielonej Górze w 1965 roku.

