Rusza budowa schroniska dla zwierząt w Zielonej Górze. Najpierw obiekt dla psów, potem nowego budynku doczekają się koty

Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt

Modernizację schroniska dla bezdomnych zwierząt podzielono na dwa etapy

- Podzieliliśmy tę inwestycję na dwa etapy, w pierwszym powstanie nowy obiekt dla psów – zauważa prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. – Prace wiążą się z pewną niedogodnością, bo schroniska na czas wykonania zadania nie będziemy zamykać. Ale znam firmę Perbud i wierzę, że poradzi sobie ona z tym zadaniem w taki sposób, by inwestycja była jak najmniej uciążliwa dla zwierząt i pracowników schroniska.

Firma rewitalizowała kamienice, stawiał hala produkcyjne, nowoczesne obiekty czy bloki mieszkalne.

Najpierw powstaną obiekty dla psów, a w dalszej kolejności dla kotów. Pierwszy budynek będzie dwukondygnacyjny. Psy zamieszkać mają w boksach z wybiegami. Będą miały do dyspozycji bawialnie i teren rekreacyjny. Pomieszczenia mają być murowane i odpowiednio ocieplone. Budynek będzie podzielony tak, by oddzielić od siebie psy chore, suki karmiące i agresywne psy.

Wiceprezes firmy Prebud Dariusz Wolinowski podkreśla, że nie jest to pierwsza inwestycja wykonana w Zielonej Górze. Obiecuje, że zrobi wszystko, by zadanie zostało zakończone w terminie i bez problemów dla zwierząt. To dlatego firma jeszcze przed podpisaniem umowy zamówiła kojce tymczasowe dla psów. Czeka się na nie zwykle sześć tygodni. Przenosimy powinny się zakończyć do połowy lipca. Wtedy ruszy budowa nowego obiektu.