Rządowy Program Ochrony Zabytków będzie miał kolejne edycje. Które obiekty z Zielonej Góry i okolicy dostaną wsparcie?

– Musi to być zabytek wpisany do rejestru zabytków i właściwie to jedyny warunek na tym etapie. Na tym polega walor Polskiego Ładu, że nie trzeba mieć projektu, trzeba pomysł i wolę oraz zdeklarować tę wolę, że chce się przeprowadzić inwestycję, renowację, czy restaurację obiektu. Wiadomo, że trzeba też miarkować, każdy chce skorzystać – mówił poseł Marek Ast.