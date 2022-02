Są pieniądze dla Zielonej Góry i innych lubuskich miast na komputery dla dzieci i lepszy dostęp do internetu

Pieniądze dla lubuskich gmin. Projekt „Granty PPGR”

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło listę gmin, którym przyznano wsparcie w ramach projektu "Granty PPGR". To sami uczniowie i rodzice składali do szkół oświadczenia, które zbierała gmina i przygotowywała na ich podstawie wniosek do ministerstwa. Teraz gminy będą mogły kupić sprzęt i przekazać szkołom, które rozdysponują go między uczniami kwalifikującymi się do dofinansowania.

- Pomagamy mieszkańcom terenów popegeerowskich w wyrównywaniu szans na rozwój gospodarczy i społeczny. Projekt „Granty PPGR”, na który przeznaczyliśmy prawie 600 mln zł ze środków UE, ma na celu wyeliminowanie ograniczeń w dziedzinie cyfryzacji - powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Ministerstwo podaje, że maksymalne dofinansowanie grantu może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych. Jak wyliczano dofinansowanie? To iloczyn liczby dzieci i wnuków byłych pracowników PGR razy maksymalna stawka za jednostkę komputera określoną w dokumentacji konkursowej - 2 500 zł oraz 1 000 zł za tablet.