Stowarzyszeniu Twoja Rodzina stuknęło 35 lat! Ilu osobom pomogło?

- Zaczęło się od pomocy kobietom, które doświadczały przemocy. Same musiałyśmy się dokształcić, by umiejętnie pomagać. Wspierał nas w tym Instytut Psychologii w Warszawie. Powstał taki zespół, składający się z pedagogów, psychologów, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – wspominała Stanisława Grabowska, była przewodnicząca Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze.

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka - dziś Stowarzyszenie Twoja Rodzina

Obecny przewodniczący Tomasz Lehman oznajmił, że organizacja kilka dni temu zmieniła nazwę. Teraz to Stowarzyszenie Twoja Rodzina.

– Skąd taka nazwa? Bo to twoja rodzina, kiedy przychodzisz do nas w sytuacji kryzysu, jest dla nas ważna. My możemy być twoją rodziną, kiedy potrzebujesz schronienia przez czas pobytu – podkreśla Tomasz Lehman. - Zdajemy sobie sprawę, że i ojciec, i matka, i dzieci, ale też babcia, dziadek i otoczenie, są kluczowe. Ważna jest cała rodzina, a jeżeli jest trudność w jej funkcjonowaniu, to być może trzeba szukać rozwiązań, żeby ułożyć te relacje prawidłowo, przede wszystkim na rzecz dziecka