Strażacy: Ryby w zakolach Odry w Lubuskiem w stanie znacznego rozkładu

Strażacy zabezpieczeni przed kontaktem z wodą

Oczyszczają Odrę z łodzi

Starszy kapitan Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, wyjaśnił, że w rejonie Cigacic oba brzegi Odry są polskie. - Tak naprawdę kilkadziesiąt kilometrów od nas jest już Odra graniczna, gdzie strażacy zbierają ryby tylko po jednej, polskiej stronie. Po drugiej jest już niemiecki brzeg. Tutaj, gdzie my działamy to do oczyszczenia mamy dwa razy więcej linii brzegowej - wyjaśnił. Jego zdaniem, głównym narzędziem pracy strażaków pracujących na wodzie są łodzie. - Codziennie wykorzystujemy około siedmiu łodzi. Mamy też do dyspozycji statki turystyczne, które stacjonują w porcie Cigacice i to one rozwożą strażaków w odpowiednie miejsca. To są statki prywatne, ale właściciel bez żadnego problemu zgodził się na wykorzystanie ich do naszej pracy - dodał.