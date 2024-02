STUDNIÓWKA 2024. Fantastyczna studniówka maturzystów z Budowlanki!

Maturzyści z Budowlanki w dobrych humorach na studniówce

- Swoją studniówkę ma się raz w życiu. Bo nawet jeśli ktoś nas zaprosi jeszcze na inną zabawę, to przecież nie będzie to nasza, z naszą klasą – podkreślali uczniowie i dodali: - Nic więc dziwnego, że jesteśmy w świetnych nastrojach i wspaniale się bawimy. Oczywiście nie zapomnieliśmy o czerwonej bieliźnie. Mamy też coś pożyczonego. Trzeba się jakoż ubezpieczyć, na wszelkie wypadek. Choć oczywiście damy radę! Brawo my! Poza tym przecież szkoła dobrze nas do egzaminów maturalnych przygotowuje…

A dodajmy, że zielonogórska Budowlanka w tym roku szkolnym w rankingu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy 2024” okazała się najlepszym technikum w województwie lubuskim. W tegorocznym zestawieniu szkoła uplasowała się na ósmym miejscu spośród wszystkich techników w naszym kraju. I tak jest od kilku lat.

– Jesteśmy dumni z naszych uczniów i nauczycieli – podkreśla Małgorzata Ragiel, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze, która wszystkim życzyła udanej zabawy studniówkowej i jak najlepszych wyników na maturze.