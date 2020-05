Szpital w Zielonej Górze. Oddziały, poradnie, adres i najważniejsze telefony

Budynek L (położnictwo i onkologia) Zgłaszamy się na Izbę Przyjęć, wchodząc od strony szpitala (wejście od ul. Podgórnej nieczynne). Wypełniamy ankietę, a pracownik szpitala mierzy nam temperaturę. Osoby, które przejdą weryfikację będą mogły ze specjalną przepustką wejść do szpitala.

Budynek główny B-C Zgłaszamy się do namiotu, który stoi przy wejściu głównym od strony ul. Wazów (od parku). Tu wypełniamy ankietę, a pracownik szpitala mierzy nam temperaturę. Osoby, które przejdą weryfikację będą mogły ze specjalną przepustką wejść do szpitala.

W związku z obecną sytuacją, wejście do budynków szpitala dla osób z zewnątrz (pacjentów, rodzin oraz interesantów), zostało mocno ograniczone. Większość drzwi wejściowych została zamknięta, aby ograniczyć swobodny przepływ osób nie będących pracownikami szpitala.

Budynek U (pulmonologia, torakochirurgia, radioterapia)

Zgłaszamy się na oddział dzwoniąc do drzwi (są zamknięte). O dalszym postępowaniu decyduje personel medyczny.

Budynek E (okulistyka, laryngologia)

Zgłaszamy się na oddział dzwoniąc do drzwi (są zamknięte). O dalszym postępowaniu decyduje personel medyczny.

Budynek A i A1 (administracja)

Petentów są proszeni o ograniczenie się do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego z poszczególnymi działami.

Osoby niepełnosprawne, interesanci do Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej i kasy szpitalnej korzystają z wejścia bocznego do budynku A od strony parkingu.

W szpitalu w Zielonej Górze znajdują się następujące oddziały:

