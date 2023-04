Tak posadzono Janusza i Jadwigę. Mali zielonogórzanie obiecują o nich dbać, czyli akcja Kwitnąca Szkoła z Vito Bambino w tle

Zielonej Górze przybyły dwa nowe drzewa. Jabłonki. Jedno nazywa się Janusz. A drugie Jadwiga. Posadziły je dzieci z Przedszkola nr 39, które uczestniczyły w konkursie Kwitnąca Szkoła. Akcję promuje Vito Bambino… i też sadzi drzewa.

- Jabłonki dają jabłka, a jabłka to same witamy. A witaminy to samo życie, zdrowe życie – mówiły przedszkolaki ze Słoneczka, gdy nauczycielka Angelika Rachel pytała je, dlaczego to ważne, by na terenie ich placówki pojawiły się takie właśnie drzewa.

Dzieci nie miały żadnych wątpliwości, że drzewa to same korzyści, bo oczyszczają powietrze, dają pyszne, zdrowe owoce. Cieszyły się więc z nowych sadzonek. I to nie byle jakich, bo mających tak znaczące imiona.

Słońce wyszło przed Słoneczkiem, by dzieci mogły posadzić jabłonie

Jak tłumaczy nam Agata Galas, nauczycielka ze Słoneczka, pomysł był taki, by imiona rozpoczynały się na literę j, jak jabłonka. Poza tym dotyczyły ważnych dla przedszkola osób. A któż może być ważniejszy niż dyrektorka – Jadwiga Korecka, która od 25 lat z powodzeniem prowadzi placówkę? To też forma podziękowania za lata pracy i zaangażowania… oraz ślad mający ocalić od zapomnienia tych, o których należy pamiętać. Druga jabłonka otrzymała imię Janusz, co oczywiście ma się kojarzyć z obecnym gospodarzem miasta Januszem Kubickim. Miasto jest przecież organem prowadzącym placówkę, w której prezydent bywał…

Dzieci z Przedszkola nr 39 w Zielonej Górze posadziły jabłonie w ramach akcji Kwitnące Szkoły, którą promuje Vito Bambino. Jabłonie otrzymały imiona: Jadwiga i Janusz... Leszek Kalinowski

Przedszkole Słoneczko: Tańce, śpiewy i tor przeszkód

Zanim dzieci posadziły drzewa, pokazały swój talent wokalny i aktorski. Bo choć patron akcji Vito Bambino do Zielonej Góry nie przyjechał, to przedszkolaki dzielnie go zastąpiły. Śpiewały o jabłoni, o jabłkach, nie zapominając o układzie choreograficznym. Dzieci udowodniły także, że żadne przeszkody nie przeszkodzą im w realizacji celu. Pokonały z jabłkiem na tacy specjalny tor przeszkód. No i znalazły ukryte papierowe jabłka...

Janusz, Jadwiga? O tym zdecydowało losowanie

A potem pokazały, jak sadzi się jabłonie.

Jedno drzewo było większe, druga sadzonka mniejsza. No i którą z nich nazwać Jadwiga, a które – Janusz? O tym zdecydowało losowanie. Odwrócone tyłem tabliczki zostały pokazane jednemu z przedszkolaków. On wskazał, które drzew zyska odpowiednią tabliczkę. I tak mniejsze zostało Jadwigą, większe – Januszem. O jedno i drugie przedszkolaki obiecały dbać jednakowo.

A my życzymy, by drzewka rosły w mgnieniu oka i jak najszybciej dały pierwsze owoce.

