Takich spotkań dla kobiet w ciąży w Zielonej Górze brakowało. Podczas twórczych spotkań będzie można się dużo nauczyć WIDEO

Nie tylko czapeczki zrobione na drutach, czy ręcznie uszyte lalki, albo poduszki z nienoszonych swetrów. Samodzielnie można wykonać wiele rzeczy dla swojego dziecka.

– Startujemy z nowym cyklem spotkań dla kobiet w ciąży pod hasłem MAMU-TY. Trochę sięgamy do korzeni tworzenia i wytwarzania wyprawki dla maluszka, na którego kobiety w ciąży czekają. Staramy się nie kupować, ale zrobić coś własnymi rękami – wyjaśnia Anna Przytulska z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury. – Wytwarzamy ozdoby do pokoiku, może czapeczkę na drutach, może rampersy (rodzaj ubranka - przyp. red.) ze starego t-shirtu. Chciałabym, żeby ten cykl miał ekologiczny wydźwięk, żebyśmy starały się przerobić to, co już mamy na coś, co się może przydać właśnie małemu człowiekowi na taki dobry start na tym świecie.