Tancbuda Challenge w Zielonej Górze. Tak wyglądał drugi dzień zmagań tancerzy

Tancbuda już po raz siódmy

To już siódma edycja turnieju tancerzy, którzy prezentują różne odmiany street dance’u. W tym roku jest to najważniejsze tego typu wydarzenie w naszym kraju. W Zielonej Górze swoje umiejętności i niesamowitą energię pokazuje 140 formacji i ponad 600 solistek i solistów. W sumie grubo ponad tysiąc fanów tańca w wieku od kilku lat do 30 plus.