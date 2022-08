Te oznaki świadczą o tym, że twój komputer został zhakowany. Cyberprzestępcy działają 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu OPRAC.: Maciej Badowski

Z szacunków wynika, że do 2025 roku cyberprzestępczość będzie kosztować świat ok. 10,5 biliona dolarów rocznie. Co ważne, w dużej mierze sukces przestępców jest rezultatem błędów popełnianych przez użytkowników. Wektorów ataków jest wiele, a skradzione dane to na czarnym rynku cenny towar. – Pamiętajmy, że narażonymi na działania przestępcze jesteśmy 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu –ostrzega ekspert firmy ESET. Jak rozpoznać, że nasz komputer zhakowano i jak poradzić sobie z nieproszonymi gośćmi?