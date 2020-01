To był poligon! Kabarety Hrabi, Jurki, Ciach i ich goście zaszaleli na scenie Piwnicy Kawon w Zielonej Górze

Takie wieczory jak ten wtorkowy, 14 stycznia 2020 r., w Piwnicy Artystycznej Kawon – zdarzają się rzadko. Zwykle to jeden kabaret zaprasza przyjaciół do wspólnego testowania na widzach świeżych skeczy… A tu wystąpiły kabarety Hrabi, Jurki, Ciach, a na liście ich gości byli Julia Mikołajczak, Maciej Kwiatkowski, Sławomir Stawny, Czesław Jakubiec i zespół The Threex…

Tomaszowi Kowalskiemu z kabaretu Ciach po dwugodzinnych występach przypomniały się legendarne Dziadowskie Czwartki, kiedy to 30 lat temu środowisko Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego razem prezentowało skecze.

Tymczasem we wtorek na scenie Kawonu nie tylko mieszały się kabaretowe składy, ale też wymieniano się… płcią!

Uwaga! W Górzykowie wystąpią Czesław Jakubiec i The ThreeX!

Czesław Jakubiec to znany śpiewak, meloman i komik (ma wspólny projekt z kabaretem Hrabi), który w programie „Muzyka i Humor” łączy siły z zespołem The ThreeX. Tworzy go dwóch skrzypków i pianista – absolwenci renomowanego uniwersytetu muzycznego w Wiedniu i laureaci wielu międzynarodowych konkursów. Wydarzenie w Winnym Dworku Starej Winnej Górze – Winnicy Rodziny Krojcig – w piątek, 17 stycznia 2020 r. o 19.00. Bilety: 80 zł.