To raj dla pszczół. Fotowoltaiczna pasieka w Kruszynie

W 10 drewnianych ulach żyje ponad pół miliona pszczół, które mają w swoim otoczeniu kilkuhektarowe miododajne łąki kwiatowe. To pasieka, którą na terenie wielkopowierzchniowych farm fotowoltaicznych w gminie Sulechów, prowadzi firma Polenergia S.A.

To istny raj dla tych pożytecznych owadów, które bytując w tak bogatym w różnorodny kwiatostan otoczeniu, mają ok. 8 hektarów łąki tylko do własnej dyspozycji - informuje Tomasz Rybarczyk z urzędu miasta w Sulechowie. - Pszczoły w miejscu mogą wyprodukować nawet 400 kg miodu rocznie. W ten sposób firma wytwarza zieloną energię, ale również przyczynia się do zwiększania bioróżnorodności upraw. Opiekę nad pszczelą rodziną sprawuje firma z Piotrkowa Trybunalskiego, która dziedziczy wielopokoleniowe tradycje pszczelarskie.

Osiem firm fotowoltaicznych w gminie Na terenie gminy Sulechów znajduje się osiem farm fotowoltaicznych, każda o mocy 1 MW. W ciągu roku mogą wytworzyć ponad 8 GWh, co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu 4,5 tysiąca gospodarstw domowych w energię elektryczną. Pozwoli to również uniknąć rocznej emisji ok. 8 tysięcy ton dwutlenku węgla do atmosfery.

Fotowoltaika to przyszłość energetyki Panele fotowoltaiczne, których w okolicy Sulechowa jest 30 tysięcy, powstały z bezpiecznych oraz wysokojakościowych materiałów, przetestowanych zgodnie z obowiązującymi standardami. Mogą podlegać w całości procesowi recyklingu, co dodatkowo przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Zadowolenia z takiego stanu rzeczy nie kryje burmistrz Sulechowa Wojciech Sołtys, który uważa, że (…) fotowoltaika jest przyszłością energetyki. Coraz więcej osób w gminie Sulechów dostrzega zalety instalacji fotowoltaicznych. Do głównych jej atutów możemy zaliczyć niezależność finansową i wynikające z niej niższe rachunki za prąd. To także dbałość o środowisko naturalne, gdyż ogniwa czerpią moc ze światła słonecznego, nie emitując przy tym zanieczyszczeń.

