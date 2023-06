To warto było zobaczyć! Do Nowej Soli zjechali tancerze z całej Polski! To był Turniej Tańca Towarzyskiego Solny 2023 Grand Prix Seniorów

Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Solny 2023 Grand Prix Seniorów odbył się w sobotę, 17 czerwca w hali CKZiU „Elektryk” przy ul. Piłsudskiego w Nowej Soli. Wstęp był wolny. Warto było przyjść i zobaczyć taniec towarzyski i piękne stroje.

Małżonkowie Krystyna i Andrzej z przerwami tańczą już 10 lat.

– W małżeństwie jest zawsze tendencja do wspólnego spędzania czasu. Potrzebna jest też fantazja – mówi pani Krystyna o wspólnej pasji. – Zawsze lubiłam tańczyć, ale bez podstaw technicznych różnie wychodziło. A jak się ma umiejętności, a my chodzimy do szkoły, to każdy taniec wykonuje się zgodnie z regułą.