Tony nowego piasku, większa plaża i boisko do siatkówki. To tylko niektóre ze zmian, jakich doczeka się teren przy Świdnickim Zalewie

- Zmiany polegają na zagospodarowaniu tego terenu - wyjaśnia wójt gminy Świdnica, Krzysztof Stefański. - Mamy taras widokowy , pomost z nowym do niego dojściem, ławki , śmietniki . I sporo planów: przygotowujemy się do otwarcia kąpieliska. Nie wiemy, jak to w związku z obecną sytuacją wypadnie. Ale my, jako gmina, na to otwarcie będziemy gotowi, łącznie z załatwieniem wszelkich pozwoleń.

Dzięki pracom ziemnym poszerzono teren plaży. Atrakcją będzie nawiezienie nowego piasku płukanego, by teren wyglądał jeszcze ładniej i by wygodniej się na nim plażowało. Oprócz tego gmina planuje postawić w tej okolicy drewniany domek dla ratownika wodnego.

- Jeśli nie będzie jakichś zewnętrznych obostrzeń, to zainstalujemy również pływający pomost, który umożliwi ograniczenie kąpieliska - wyjaśnia wójt Krzysztof Stefański. - Mamy już zwiezioną część elementów tego pomostu. Mam nadzieję, że to też uda się nam zrobić.

Przy zalewie w Świdnicy pograsz też w siatkówkę plażową

Co jeszcze? Przy Świdnickim Zalewie powstanie też boisko do siatkówki plażowej. I to już niebawem, by można było z niego skorzystać w sezonie wakacyjnym. Oprócz tego (choć tutaj na inwestycję możemy jeszcze chwilę poczekać) gmina chce nad zalewem, a dokładnie wzdłuż alei lipowej, stworzyć także plac zabaw i siłownię pod chmurką.

Tak się pomaga mieszkańcom w gminie Świdnica

Sportowcy będą mieli siedzibę z prawdziwego zdarzenia?

- Ale to nie koniec - zapowiada wójt K. Stefański. - Planujemy zagospodarować też teren przy obecnym pawilonie. Może on wyglądać jeszcze ładniej. Chcielibyśmy utwardzić parking obok boiska, by był dostępny dla wszystkich turystów, którzy by tu przyjeżdżali. W planach na kolejne lata mamy też pomysł budowy prawdziwego pawilonu sportowego, służącego sportowcom i mieszkańcom podczas różnych imprez. Pojawiłyby się tam szatnie dla zawodników, sale konferencyjne. Jak zwykle, podobnie jak chociażby przy budowie sali sportowej w szkole w Słonem, gmina starałaby się o dofinansowanie zewnętrzne na ten cel.