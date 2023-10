Trzynastego w piątek zapytaliśmy mieszkańców Zielonej Góry, czy w taki dzień są bardziej ostrożni? WIDEO

Piątek, trzynastego. Czy zielonogórzanie są przesądni?

Co nam odpowiadali zielonogórzanie? Pierwszy zapytany przez nas młody mieszkaniec zapewnił, że przesądny nie jest i nie wie, skąd się to w ogóle wzięło. – Ludzie to sobie ubzdurali – śmieje się.

Jednak, inny starszy mieszkaniec przyznał, że wierzy w takie przesądy. Czego dzisiaj nie zrobi?

– Oczywiście, że jestem przesądny nie wybieram się do lasu, bo mogę zabłądzić. Idę tylko po zakupy do sklepu i z psem na spacer. Poza tym siedzę w domu i koniec – zapewnia kolejny zielonogórzanin.

– Różne zjawiska i tak mnie zaskakują bez względu czy to jest piątek trzynastego – mówi spotkana zielonogórzanka i zapewnia, że nie jest przesądna. – Co ma się zdarzyć, to się zdarzy – podkreśla.