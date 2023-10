Policja w Zielonej Górze ma trzy nowe psy. Jeden z nich uczy się szukania zwłok

Policja w Zielonej Górze. Nowe psy na służbie

Policja w Zielonej Górze. Pierwsza kobieta w zespole przewodników psów służbowych

– Po raz pierwszy w zielonogórskim zespole przewodników psów służbowych będzie służyła kobieta. Starsza posterunkowa Jagoda Migdał, w służbie od 2020 roku, od początku wstąpienia do Policji chciała zostać przewodniczką psa. Przekonała swoich przełożonych i właśnie razem z Ori rozpoczęła szkolenie – informuje biuro prasowe.

Natomiast Fosti to owczarek niemiecki. Będzie pierwszym psem w zielonogórskiej komendzie wyszkolonym do wyszukiwania zwłok. Jego przewodnikiem jest aspirant Jan Maławski z 13-letnim stażem w policji, który jest przewodnikiem od 9 lat, a Fosti to jego 3 pies.

Biuro prasowe przypomina, że zielonogórska komenda ma bardzo dobrze wyposażony tor szkoleniowy dla psów przy nowoczesnych kojcach, gdzie psy służbowe trenują pod okiem swoich przewodników. W służbie w zielonogórskiej policji jest obecnie 15 psów, dziewięć z nich to psy patrolowo-tropiące, trzy wyszkolone są do wyszukiwania materiałów wybuchowych, a dwa do wyszukiwania narkotyków. Fosti będzie pierwszym psem do wyszukiwania zwłok.