Turystyczna perełka gminy Kargowa będzie skanalizowana. Kiedy rozpoczną się prace?

Inwestycje w gminie Kargowa. Kanalizacja Wojnowa

Wojnowo to turystyczna perełka gminy Kargowa. Wieś położona nad Jeziorem Wojnowskim, daleko od głównej drogi. – Kto tutaj raz przyjedzie, to wraca. Śpiewają ptaki, a wieczorem kumkają żaby. To relaksuje – przyznaje jedna z kobiet. Z korzystnych warunków mikroklimatycznych korzystają mali pacjenci Szpitala Rehabilitacyjno - Leczniczego dla Dzieci, który mieści się w zabytkowym pałacu nad jeziorem. Zielonogórzanie kupują tutaj działki i budują domki letniskowe.

Kanalizacja Wojnowa. Kiedy zaczną się prace?

– Zrobimy to na podobnej zasadzie, jak budowaliśmy przydomowe oczyszczalnie ścieków. Będzie możliwość uzyskania dotacji, jeśli mieszkaniec nie będzie chciał tej dotacji przyjąć i sam realizować, wówczas my jako inwestor zastępczy wykonamy tę inwestycję – tłumaczy burmistrz. – Zależy nam, aby wszyscy się podłączyli, dlatego kwota dotacji powinna wystarczyć na wykonanie przyłącza.

Kanalizacja Wojnowa. Ile to będzie kosztować mieszkańców?

Do przyłączenia będzie ponad sto posesji. Nie wszyscy nastawieni są entuzjastycznie do zadania.

Halina Żelazna stawia jednak pytanie o koszty.

– Nikt nie ma wątpliwości, że kanalizacja jest potrzebna. Każdy by chciał i uważa, że to jest dobra rzecz, tylko pytanie, ile to będzie mieszkańców kosztować. To będzie kluczowe, jeśli chodzi o opinie mieszkańców przy tej drożyźnie, którą dookoła mamy – tłumaczy.

Burmistrz wyjaśnia, że drożej nie będzie.

– W większości ludzie oczekują tej kanalizacji, dlatego, że wywóz ścieków to jest kwota 20 zł za metr sześcienny, na pewno odprowadzenie ścieków i oczyszczenie w oczyszczalni będzie tańsze dla mieszkańców – odpowiada Jerzy Fabiś.

Na realizację zadania gmina otrzymała 5,7 miliona złotych z rządowego programu Polski Ład. Wartość inwestycji to ok. 6,2 mln zł. Ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni w Babimoście.