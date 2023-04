- Tutaj czuję się, jak w raju - śmieje się pani Magdalena. Dla pań, które lubią biżuterię, to dwa dni radości w Zielonej Górze

Minerały, biżuteria, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, rękodzieło, bursztyny, a nawet skamieniałości, są kości dinozaurów, zęby rekinów i meteoryty. Wszystko w jednym miejscu, w hali akrobatycznej przy ul. Urszuli 22 w Zielonej Górze.

Wystawcy chwalą zielonogórską klientelę. Zielonogórzanie nie tylko podziwiają, ale i kupują. Ceny przeróżne, od całkiem niskich do kilku tysięcy. Ale możliwość posiadania np. zęba rekina zwłaszcza dla wielu młodszych kupujących to niesamowita okazja.

Piękne opale z Egiptu m.in. ma na swoim stoisku geolog z Krakowa. Są kamienie z Lwówka i m.in. biżuteria aż z Elbląga.

– Tak mi się podobało u Was na Winobraniu, że chciałam skorzystać z okazji i przyjechać jeszcze raz – podkreśla twórczyni biżuterii Anna Julia Miłosz „Nawlekanka”. – Byłam pod wrażeniem organizacji imprezy i klientów. Fantastyczne osoby do mnie podchodziły. Dzisiaj przyszła do mnie pani i mówi, że te bransoletki są podobne, do które ma i pokazała rękę. Tak się rozpoznałyśmy. Bardzo się cieszyłam, kiedy tutaj jechałam. Jeśli się uda, będę chciała być znowu na Winobraniu.