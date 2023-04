- Zostawimy po sobie las - mówią uczestnicy akcji w Dniu Ziemi. W czterech miejscach w Zielonej Górze trwa akcja sadzenia tysięcy drzewek!

Jacek Barczyński przyjechał z synem i młodszą córeczką.

– To jest dobra akcja – ocenia. – Posadzenie lasu to przyjemność. Zawsze to lubiłem, jeszcze za czasów szkolnych i tak mi zostało. Zostawimy coś po sobie. Mam nadzieję, że będzie tutaj rósł piękny las. Dzieci zawsze będą pamiętać, że ten las, to one sadziły własnymi rękami. To będzie dla nich wartość na całe życie.