Tworzą z mieszkania dom. Teraz dzielą się z innymi swoim doświadczeniem. W Zielonej Górze spotkali się eksperci przez doświadczenie

Pan Paweł z Zielonej Góry potwierdza, że sprawdza się model mieszkań treningowych.

Małgorzata Jaskulska z Fundacji Rondo podkreśla jednak, że rozwiązania instytucjonalne będą nam jeszcze towarzyszyły.

– Wdrażana jest w Polsce Krajowa Strategia Rozwoju Usług Społecznych, której jednym z elementów jest przejście z rozwiązań instytucjonalnych do mieszkaniowych. To rozwiązanie bardzo potrzebne zwłaszcza grupie, która ma ogromny potencjał do zmiany dotychczasowego życia. Nasi mieszkańcy są tego doskonałym przykładem, że jak dostaną odpowiednie narzędzia, wsparcie, ale też relacje, na których budujemy nasz program, to są w stanie normalnie funkcjonować, wracać do społeczności, brać odpowiedzialność za swoje życie – tłumaczy M. Jaskulska. – To spotkanie to dla nas święto i wyróżnienie. Niesamowita moc, energia i wiara w to, że ludzie w kryzysie bezdomności mogą mieszkać w domach.