„U progu jesieni” to lubiany festyn w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze Ochli

Wystawy, warsztaty

W budynku głównym na uczestników czeka również wystawa „Świat dziecka” ukazująca zabawki ze zbiorów muzeum, zaś w chacie z Krobielewa obejrzeć można ekspozycję „Skrzynie i kufry - skąd i dokąd”, czyli wystawę kufrów należących do ludności przesiedlonej po II wojnie światowej. „U progu jesieni” to również okazja do dokładniejszego zapoznania się z folklorem górali czadeckich. W początkach XIX wieku, z powodu przeludnienia rejonu czadeckiego, część tamtejszych górali przesiedliła się na Bukowinę, głównie w rejon miejscowości Czerniowce i Stara Huta. Do tej pory posługują się gwarą góralską i pielęgnują swoje obyczaje. W latach 1945–1948 przeprowadzona została akcja repatriacyjna, skutkiem której ok. 5 tysięcy górali bukowińskich zostało przesiedlonych w okolice Żar, Żagania oraz na Pomorze Zachodnie, stąd tak ich liczna obecność w województwie lubuskim.