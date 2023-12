Uczniowie III LO w Zielonej Górze przygotowali oprawę obchodów 42 rocznicy ogłoszenia stanu wojennego WIDEO

W kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze 13 grudnia dla upamiętnienia 42. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego odprawiona została msza św.

Bogusław Motowidełko, przewodniczący regionu zielonogórskiego NSZZ Solidarność podkreśla, że dla Polaków to szczególna rocznica, dzień, w którym rozpoczął się kolejny etap drogi do wolności.

– To trudny dzień dla całego narodu, bo władze wywołały wojnę przeciwko własnemu narodowi, ale z drugiej strony rozpoczął się czas, w którym wszyscy łącznie wystąpili przeciwko komunie i doprowadzili Polskę do wolności – wyjaśnia przedstawiciel Solidarności i apeluje, aby pamiętać o tym dniu ze względu na poświęcone zdrowie i życie wielu działaczy Solidarności. – To był jeden z krwawych dni naszej historii. Będziemy młodzieży mówić o tym w szkołach, rodzinach. O tym cały czas trzeba wspominać – mówi B. Motowidełko.