Za otwarte serce działacze zielonogórskich organizacji pomocowych zostali uhonorowani. Ukazał się też pierwszy pomocowy informator

– Zrealizowaliśmy pomysł stworzenia organizacji dającej miejsce pracy osobom mającym problemy z odnalezieniem się na rynku pracy. Zatrudniamy już kilkanaście osób we wszystkich programach, jakie realizujemy – podkreśla M. Czechowski. – Atmosfera pracy jest niepowtarzalna. Każdy chętnie przychodzi do pracy i często zostając dłużej. Tylko się cieszyć, że to nam się udało.