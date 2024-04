Przejmujące wideo z DPS w Kożuchowie. Kto zobaczy, dołącza do licytacji. Już ruszyły

Osobiste wsparcie akcji zapowiedziała też radna powiatu Sylwia Wojtasik, dla której budowa takiej wiaty była celem już w poprzedniej kadencji, kiedy była członkiem zarządu powiatu.

– Zaczęłyśmy działać w tym kierunku z panią dyrektor. Mam nawet projekt takiej wiaty, potrzebne rysunki, rzuty. Zwracałyśmy się do różnych instytucji i sieci o pomoc. Miałyśmy obietnice części materiałów budowlanych. Jest dobre miejsce za budynkiem na budowę, ale temat rozbił się o pieniądze. Taka wiata to duży koszt, ale bardzo dobry pomysł – przyznaje radna. – Mam nadzieję, że w tej kadencji uda nam się realizować ten plan. Mieszkańcy kożuchowskiego DPS-u mogliby wiosną i latem więcej czasu spędzać na dworze, będzie to dobre dla ich zdrowia.