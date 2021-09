Uczniowie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze sprzątali Park Sowińskiego

Co to za akcja?

Akcja sprzątania świata ma charakter ogólnoświatowy. Jest częścią ruchu „Clean Up The World” i wywodzi się z Australii. Uczestniczy w nim blisko 40 milionów wolontariuszy na całym świecie. W tym roku w Polsce finał akcji miał miejsce już po raz 28. Przystąpiło do niego ponad 2,5 tys. grup sprzątających - osoby indywidualne, firmy, organizacje, szkoły i instytucje z całego kraju. Sprzątanie Polski odbywa się zawsze w 3. weekend września.