Uniwersytet Zielonogórski chce, by jeszcze więcej Wietnamczyków u nas studiowało i zdobywało stopnie naukowe

Perspektywy współpracy UZ z wietnamskimi uczelniami są bardzo dobrze

- Od 20 lat współpracujemy z Wietnamem. Mamy podpisanych 10 umów o współpracy - mówi rektor UZ prof. Wojciech Strzyżewski. - Chodzi nam m.in. o to, by więcej młodych Wietnamczyków studiowało u nas i by naukowcy z tego kraju zdobywali stopnie naukowe właśnie na naszej uczelni. Bo to już się dzieje, są obronione doktoraty z fizyki, astronomii, w tym tygodniu będzie też obrona doktoratu z pedagogiki. Perspektywy współpracy są bardzo dobre.

Instytut, z którym podpisano teraz umowę, będzie promował naszą współpracę. Nie tylko dotyczącą fizyki, astronomii, pedagogiki, ale także zarządzania czy informatyki.

- Ta współpraca obejmuje nie tylko uniwersytety, ale także szkoły w naszym mieście. Stąd tak dużo osób uczestniczy w spotkaniu -zauważa dr hab. inż. Marcin Mrugalski.