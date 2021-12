Uwaga! Budżet Zielonej Góry 2022 przyjęty. Radni podnieśli sobie diety i pensję prezydentowi

Na wtorkowej sesji radni przyjęli uchwałę budżetową. 40 poprawek wniesionych przez radnych KO nie zostało uwzględnionych. W przyszłym roku miasto wyda 1,1 mld zł. Na sam koniec sesji, nagle wprowadzili trzy dodatkowe uchwały, dotyczące podwyżek diet radnych i pensji prezydentowi miasta. Gospodarz Winnego Grodu będzie teraz zarabiał 13,4 tys. zł. Dieta radnego wzrosła z 1.878 zl do 3.578 zł.

Dochody w 2022 zostały zaplanowane miliard 59 milionów złotych. W porównaniu z ubiegłym rokiem to wzrost o 5 procent. Ważne, że podatki PIT i CIT wzrosły o 12 procent. Dotacje o 4 procent. Natomiast nastąpił spadek dotacji celowych i to znacznie. Dlaczego? Bo 500 plus nie będą już wypłacać samorządy a ZUS.

Budżet 2022 - zapłacimy 8 mln zł janosikowego

Ile wydamy w 2022 roku? Miliard 147 milionów. Na co najwięcej? Jak zawsze na oświatę (co roku więcej o 10 mln zł), pomoc społeczną, ale też i na inwestycję.

Jak mówi prezydent Janusz Kubicki – zaplanowano 260 mln zł i nie są to wszystkie zmiany, jakie będą w mieście. Np. mieszkania socjalne budować będzie spółka, więc w budżecie tego nie zapisano.

W związku z tym, że więcej wydamy niż zdobędziemy pieniędzy, będziemy mieć deficyt w wysokości 115 mln zł. Pokryjemy go z kredytu i wolnych własnych środków.

Okazuje się, że jako bogate miasto i jedyny samorząd w województwie lubuskim (oprócz Bobrowic) płacimy i nadal będziemy płacić tzw. janosikowe. I to dużo więcej niż w zeszłym roku, kiedy było to 5,7 mln zł, a teraz oddać dla biedniejszych gmin musimy aż 8 mln zł.

- Wcale nie uważamy się za bogaty samorząd i że już nic nam nie potrzeba. W każdej dziedzinie jest wiele do zrobienia. Niestety, ciągle brakuje nam pieniędzy – mówił Janusz Kubicki.

Modernizacja kąpieliska w Ochli, remontu jednej nitki wiaduktu na Zjednoczenia, modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt, budowa obwodnicy południowej - to tylko niektóre inwestycje zapisane w budżecie Zielonej Góry 2022 Wizualizacje Urząd Miasta Zielona Góra, Mariusz Kapała, Agnieszka Linka, Leszek Kalinowski

Budżet 2022 - na inwestycje 260 mln zł

Najbardziej prezydenta cieszy to, że z roku na rok miasto się zmienia. I nie dzieli losu innych, jemu podobnych jak np. Włocławka, który się zwija. Stąd cieszą go kolejne inwestycje.

- Musimy cały czas robić krok do przodu. Bo widzimy, ile czasu zajmuje realizacja niektórych zadań. Np. o budowie obwodnicy mówiło się od kilkunastu lat. Przetarg został ogłoszony pięć lat temu. Tyle to trwa – podkreśla gospodarz Zielonej Góry. – Cieszę się, że widać już przebieg obwodnicy południowej. Obiekty inżynieryjne mają już realny kształt. Koniec inwestycji jest zaplanowany na pierwszy kwartał 2023 roku.

Co jeszcze znalazło się w budżecie? M.in. zakup kolejnych autobusów elektrycznych, w tym przegubowych, pierwszy etap zagospodarowania kąpieliska miejskiego w Ochli i rewitalizacja Parku Tysiąclecia, remont kolejnego odcinka ulicy Zjednoczenia wraz z jedną nitką wiaduktu. Są zapisane pieniądze na budowę zadaszonego boiska do piłki nożnej i zakończenie budowy hali sportowej przy Zespole Edukacyjnym nr 10 przy ul. Energetyków, remont schroniska dla zwierząt, nowe ścieżki rowerowe, rewitalizację alei Niepodległości, modernizację minizoo. Modernizacja kąpieliska w Ochli, remontu jednej nitki wiaduktu na Zjednoczenia, modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt, budowa obwodnicy południowej - to tylko niektóre inwestycje zapisane w budżecie Zielonej Góry 2022 Wizualizacje Urząd Miasta Zielona Góra, Mariusz Kapała, Agnieszka Linka, Leszek Kalinowski

Budżet 2022 - radni KO wnieśli 40 poprawek, nad którymi nie głosowano

Radni Koalicji Obywatelskiej zgłosili 40 poprawek do uchwały budżetowej, wskazując inne inwestycje, które są koniecznie do wykonania albo potrzebują więcej funduszy. M.in. Adam Urbaniak dopominał się o remont ulicy Domeyki, bo jak podkreślał to ulica wstydu i mieszkańcom od 40 lat obiecuje się, że będzie zrobiona.

Dariusz Legutowski przekonywał o konieczności wykonania chodnika przy ul. Krasnoludków, bo chodzą tędy m.in. dzieci do szkoły.

Jako źródło finansowania radni KO wskazali budowę obwodnicy południowej i rezerwę.

- Budowa obwodnicy to koszt 136 mln zł, umowy są zawarte. Mamy przerwać jej budowę? – denerwował się prezydent. A po pięciogodzinnych obradach i przerwie zgłosił wniosek, by 800 tys. zł zdjąć z rezerwy. Uchwałę przyjęto. Jednak wniosków KO nie poddano pod głosowanie, bo uznano, że ze źródeł wskazanych przez radnych nie można podjąć pieniędzy.

Zdaniem prezydenta przyjęcie innych inwestycji oznaczałoby konieczność zwiększenia deficytu. A na to jego zgody nie ma.

Ostatecznie budżet 2022 został przyjęty przez radę.

Budżet 2022 - radni podnieśli sobie diety i wynagrodzenie prezydentowi miasta

Na sam koniec, po przerwie, wprowadzono do porządku obrad nagle trzy uchwały, dotyczące podwyżki diet radnych rady miasta i dzielnicy Nowe Miasto, i zwrotu ich kosztów podróży oraz wynagrodzenia prezydenta.

- To wstyd, żeby prezydent dostawał na rękę 7,5 tys. zł, gdy menagerowie firm zarabiali po 20 – 30 tys. zł – przekonywał radny Filip Gryko.

Dyskusji nad uchwałami nie było. Nie padły też podczas procedowania kwoty podwyżek.

Ale udało się nam do nich dotrzeć. Wynagrodzenie prezydenta wyniesie: wynagrodzenie zasadnicze – 10.770 zł, dodatek – funkcyjny – 3.450 zł. Dieta radnego to 200 proc. kwoty bazowej (ustawa określa ją na dziś na 1.789 zł), przewodniczącego rady – 240 proc. wiceprzewodniczących – 230 proc., przewodniczących komisji – 220 proc, , a wiceprzewodniczących komisji – 210 proc. Jak czytamy w uchwale wchodzi ona w życie z mocą od 1 sierpnia 2021 r.

Dla porównania dieta radnego przed podwyżką wynosiła 1.878 zł, teraz - 3.578 zł, przewodniczącego rady miasta - 2.684 - teraz - 4.294 zł, wiceprzewodniczących miasta - 2.415 zł, teraz - 4.115 zł, przewodniczących komisji - 2.326 zł, teraz - 3.936 zł, wiceprzewodniczących komisji - 2.057 zł, teraz - 3.757 zł.

Budżet 2022 - Paweł Zalewski - radny niezrzeszony